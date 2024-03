F1 GP Arabia Saudita: Sainz si sente poco bene e lascia il paddock

Fuoriprogramma per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari ha infatti lasciato il paddock questo pomeriggio durante le conferenze stampa della vigilia rispetto alla tre giorni del GP dell’Arabia Saudita. Lo spagnolo non si è sentito particolarmente bene, così come ha spiegato la Ferrari sugli account social ufficiali: “Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo essersi sentito poco bene”. La sua presenza al volante della Rossa numero 55 non pare a rischio.