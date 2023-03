F1 GP Arabia Saudita 2023, Vasseur: “Passo gara è un problema, però ci sono segnali positivi”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio d’Arabia Saudita che ha visto le Rosse di Sainz e Leclerc chiudere rispettivamente in sesta e settima posizione. “Nell’ultima parte di gara con le gomme dure abbiamo avuto una difficoltà sul passo che non è accettabile – ha spiegato – Dobbiamo capire le cause, ma non penso che sia un problema di filosofia della vettura. Non accetto che siamo competitivi in qualifica e poi abbiamo queste difficoltà in gara. La gestione della gomma è un problema.”

Nonostante tutto Vasseur prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “So che è difficile da dire oggi e non sto prendendo in giro nessuno, ma sul giro secco abbiamo fatto dei passi in avanti. Non è sicuramente la qualifica il nostro problema principale.”