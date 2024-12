“Abbiamo dovuto cambiare la batteria a Leclerc e comporterà una penalità. Un inizio non ideale, ma dobbiamo concentrarci comunque su noi stessi e dare il meglio, per vedere domenica dove saremo. Sarà difficile recuperare la McLaren, ma non importa, spingeremo per trarre il meglio da quello che abbiamo.” Così Fred Vasseur, team principal della Ferrari, al termine di una prima giornata certamente complicata ad Abu Dhabi. “Sarebbe un errore pensare troppo ai nostri avversari e a questa penalità – ha proseguito Vasseur -. Il degrado gomme? Abbiamo questo problema da due weekend, con una variabilità dovuto alle temperature dei vari circuiti. Dovremo trovare la finestra giusta, un problema che però hanno tutti”.

Infine un bilancio del 2024: “Vorrei parlarne domenica dopo la gara, ma nel complesso si tratta di un anno positivo per noi – ha rimarcato Vasseur – Abbiamo vinto cinque gare e conquistato il 55% dei punti in più. Poi essere ancora in corsa per il campionato costruttori è sicuramente un passo avanti evidente, migliorando dove era necessario farlo e mettendo delle buone basi per il futuro. Dobbiamo migliorare la preparazione della macchina sul giro secco, uno tra i principali aspetti sui quali concentrarsi per il futuro”.