F1 GP Abu Dhabi 2023, Vasseur: “Stiamo migliorando, nella prossima stagione il progetto sarà lo stesso”

“Nella prossima stagione il progetto tecnico non sarà stravolto, andranno curati meglio tanti dettagli in cui dobbiamo migliorare”. Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo il secondo posto di Leclerc nel GP di Abu Dhabi e dopo il terzo posto nel Mondiale costruttori. “Poter concludere lottando con la Red Bull è positivo. Con Leclerc abbiamo lasciato andare Perez per colmare il gap con Russell per il secondo posto costruttori. Non ci siamo riusciti, ma negli ultimi otto weekend siamo andati bene e se pensiamo a quanto eravamo distanti da Mercedes fino a qualche mese fa cresce la fiducia per la prossima annata. Abbiamo fatto dei passi avanti in questo finale di campionato, quindi manterremo la stessa mentalità e lo stesso approccio per la prossima stagione e vedremo come andrà. Sono convinto che saremo ancora più motivati e passo dopo passo cureremo tutti i dettagli necessari per vincere”.