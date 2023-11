F1 GP Abu Dhabi 2023, Russell: “Risultato incredibile, prima del weekend avrei firmato per il quarto posto”

George Russell ha commentato il quarto posto ottenuto nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2023, l’ultimo della stagione di F1. Risultato importante per il pilota della Mercedes, che partirà alle spalle di Leclerc e in gara avrà l’opportunità di difendere i 4 punti di vantaggio in classifica costruttori proprio sulla Ferrari: “Si tratta di un risultato incredibile considerando che ho dormito solo tre ore. Forse dovrei ammalarmi più spesso visto quanto sono stato veloce nelle ultime due settimane, in cui ero malato“. Il britannico ha poi aggiunto: “In questo momento provo delle sensazioni contrastanti visto che stamattina eravamo i migliori sul giro secco ma dalle prove alle qualifiche mi aspettavo un miglioramento superiore ai soli sei decimi. C’è da dire, però, che alla vigilia del weekend avrei firmato per il quarto posto“.