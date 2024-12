La Scuderia Ferrari ha riservato un ultimo saluto a Carlos Sainz Jr e alla sua famiglia. Il numero 55, in partenza da Maranello per raggiungere l’Inghilterra, dove lo attende il team Williams, ha fatto sosta a Fiorano. Il tracciato emiliano ospita da più di cinquant’anni i collaudi della Rossa ed è diventato palcoscenico di una giornata speciale per la famiglia spagnola. Sainz Junior ha raggiunto la pista in compagnia del padre, entrambi in tuta e con il casco sottobraccio. I due si sono calati nelle due F1-75, messe a disposizione dal team. Si tratta del modello utilizzato da Leclerc e Sainz in occasione del campionato 2022, la seconda stagione in rosso per il ‘matador’. Alle ore 09:45, la coppia è scesa in pista. Per Carlos Sainz senior, si è trattato del primo debutto a bordo di una monoposto Ferrari di F1. Il pluricampione madrileno, quattro volte vincitore della Dakar, non ha mai esplorato a fondo il mondo delle ruote scoperte. L’unica esperienza di Sainz senior al volante di una vettura della categoria risale a quasi venti anni fa.

I primi chilometri in pista si sono rivelati complessi per il padre del 55, che però – nonostante un testacoda – è riuscito a trovare un ritmo costante dopo alcune tornate. Qualche ora più tardi, anche Carlos Sainz junior è uscito dai box, mettendosi al volante di una Ferrari per un’ultima volta. La F1-75, per il pilota, è collegata ad un ricordo speciale: la sua prima vittoria in F1. Il successo risale al Gran Premio di Gran Bretagna del 2022, andato in scena a Silverstone. La mattinata, almeno per il più giovane dei due, si è infine conclusa con padre e figlio in parata sull’asfalto di Fiorano. Sainz senior ha poi avuto l’opportunità di guidare anche la 735 LM, una vettura d’epoca portata in pista dal dipartimento Classiche del Cavallino. Si tratta della vettura, prodotta nel 1955, che corse le Mille Miglia con Piero Taruffi e la 24 Ore di Le Mans al comando di Harry Schell e Maurice Trintignant. Terminata l’azione in pista, i due Sainz si sono uniti al team principal Frederic Vasseur e al monegasco Charles Leclerc, spettatori del test mattutino. Il gruppo si è scattato una foto, prima dei saluti.

A Maranello l’aria è satura di emozione, mentre ci si prepara a partenze ed arrivi. Nel corso delle prime battute dell’anno, è arrivata la conferma dell’ingaggio di Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha dunque salutato il Cavallino dopo quattro anni insieme, nel corso dei quali ha ottenuto quattro vittorie, sei pole position, e 25 podi. Lo spagnolo si è guardato attorno, intraprendendo discussioni con diverse forze in griglia. Infine, è stata Williams a spuntarla sul 55. Sainz affiancherà dunque Alex Albon, prendendo il posto di Franco Colapinto. Il team inglese si sta dimostrando in crescita nel corso delle ultime stagioni, tornando a punti dopo annate difficili. Il punto debole della squadra rimane il budget limitato, che ha portato i vertici del team a optare per piloti più esperti e che possano limitare il rischio di incorrere in danni non preventivati.