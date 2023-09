F1, dominio Red Bull: dati in calo, rischio crollo di audience

Recentemente, una ricerca compiuta dalla società Buzz Radar, ha appurato come le menzioni dei fan per quanto riguarda la F1 siano calate del 70,2% nei primi cinque mesi del 2023 rispetto al 2022. In calo anche i nuovi follower e la copertura. Mentre l’unico dato da registrare in positivo é una crescita social del 80%. Il motivo per il quale l’interesse e le interazioni dei fan siano drasticamente diminuite rispetto ad un anno fa, è da attribuire al dominio RedBull che ha visto trionfare il marchio austriaco in tutti i gran premi disputati, fatta esclusione per il GP di Singapore. La battaglia serrata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, e la conseguente rivalità tra team Mercedes e la scuderia di Milton Keynes, nel 2021, aveva suscitato enorme interesse tra i fan, con il duello che si concluse nell’ultimo giro dell’ultimo GP a Yas Marina tra le polemiche.

Il 2022 aveva accresciuto questo interesse, col ritorno della Ferrari al vertice, e il prospetto di un duello generazionale tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Il 2023 ha visto una Red Bull sin da subito super performante e dominante che non ha dato scampo ai suoi avversari, che ha portato via con se l’interesse di gran parte degli appassionati. Il prossimo cambio di regolamento avverrà nel 2026, una data ancora piuttosto lontana. Liberty Media e la FIA dovranno impegnarsi a riequilibrare le forze in campo, prima che l’interesse verso la Formula 1, possa toccare picchi pesanti mai registrati in negativo.