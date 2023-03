F1, Domenicali: “Le prove libere interessano solo agli ingegneri, limitiamole. Ci deve essere sempre qualcosa in palio”

Stefano Domenicali, un tempo Team Principal della Ferrari oggi presidente e amministratore delegato della Formula 1, è stato intervistato da Sky Sport. Domenicali ha focalizzato la sua attenzione sul format offerto dalla F1 che per quanto gli riguarda deve andare incontro ad una modifica sostanziali dei giorni che precedono la gara. Le prove libere dovrebbero essere trasformate o quanto meno modificate per esempio.

Queste le parole di Domenicali: “Io faccio parte del partito che vorrebbe limitare al minimo le prove libere, che interessano solo agli ingegneri e per niente ai telespettatori. Ne sono un fautore. Stiamo già lavorando per modificare qualcosa in questo verso. Questa sarà la mia proposta nelle prossime riunioni che avremo. Ogni volta che le monoposto scenderanno in pista deve esserci qualcosa per cui vale la pena lottare. Ovviamente la domenica non verrà modificata in quanto rappresenta un momento molto importante per tutti gli appassionati”.