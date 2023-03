F1, Toto Wolff: “Colmare gap con Red Bull? Ci servirà minimo un anno”

La Red Bull vive un momento magico che probabilmente va oltre Max Verstappen. La vettura realizzata per la nuova stagione è quella più veloce sia nelle prove sia nelle gare e il divario sulle altre monoposto è grande, tanto da non potersi colmare in breve tempo. Su questa lunghezza d’onda si sono mosse le dichiarazioni del Team Principal della Mercedes Toto Wolff che hanno etichettato la Red Bull come la monoposto da battere, ma in un periodo non minore di un anno.

Queste le parole di Wolff ai microfoni Crash.net: “Abbiamo messo in archivio solamente due gare di questo Mondiale di Formula Uno 2023 ma non è realistico pensare che potremo combattere con le Red Bull guardando i distacchi attuali. Il nostro obiettivo è dare tutto quello che abbiamo in pista e poi valuteremo il percorso che staremo sviluppando. Un anno fa siamo stati in grado di recuperare parecchio terreno con una vettura che era condizionata dal porpoising. Abbiamo anche vinto una gara in Brasile e ci siamo avvicinati, penso che potremo fare lo stesso in questa occasione. Quanto tempo ci vorrà? 6-12 mesi, non di meno”.