F1, Alonso: “Obiettivo è essere quinta forza, ottimisti dopo Budapest”

Fernando Alonso è arrivato a Spa, in vista del Gran Premio del Belgio, ultima tappa della F1 prima della sosta estiva. Lo spagnolo è reduce di un complesso appuntamento ungherese, che lo ha visto terminare fuori dalla zona punti e appena alle spalle del compagno di squadra. Alonso ha spiegato la dinamica che ha visto Stroll prendere la posizione, senza però mai restituirgliela: “Per un secondo il messaggio via radio è stato: recupererai la posizione a due giri dalla fine o qualcosa del genere. Ma poi ho visto che stavano lottando. Ad un certo punto ero sul punto di dire ‘non preoccuparti della posizione perché non si sa mai fino all’ultima curva’ e poi non è successo e ho capito che stava litigando con Tsunoda fino all’ultima curva. Per questo non l’abbiamo fatto (lo swap, ndr) non ne ho nemmeno parlato nel post gara a dire il vero, non ho dato importanza al cambio di posizione“. Gli aggiornamenti portano ottimismo: “La macchina ha risposto bene. Penso che siamo abbastanza soddisfatti delle prestazioni del nuovo pacchetto in Ungheria. Sta facendo quello che ha detto la galleria del vento e abbiamo avuto un’ottima correlazione, il che è stato molto importante. Penso che la squadra sia abbastanza contenta di Budapest. Senza dimenticare che questo è solo il primo passo e siamo ancora molto lontani da dove vogliamo essere. Ma ora sembra che abbiamo trovato un modo e vediamo in pista quello che vogliamo vedere nella galleria del vento. Forse sarà più facile per noi aggiungere carico aerodinamico ora, senza paura di non vedere la direzione in cui stiamo andando“.

Funzionerà ancora a Spa? “Penso di sì. Non vedo alcun motivo per cui no. Penso che Budapest sia stata probabilmente, almeno secondo le nostre aspettative, un po’ più difficile. Forse Spa è un po’ meglio per il nostro pacchetto, ma abbiamo cambiato così tanto la macchina in Ungheria che siamo venuti qui con alcuni test aggiuntivi da fare dopo tutto quello che abbiamo imparato a Budapest. Quindi penso che dobbiamo ancora dedicare le FP1 e le FP2 per testare il nuovo pacchetto e vedere a che punto siamo. Ovviamente una cosa è testare le auto nella galleria del vento in condizioni ideali e costanti e su una pista“. “L’obiettivo è quello di essere in cima alla zona centrale , appena dietro le quattro migliori squadre e poi, a poco a poco, magari colmare quel divario con le quattro migliori squadre. Forse quest’anno sarà difficile perché non ci sono molti aggiornamenti, ma dobbiamo trovare la direzione, dobbiamo trovare il percorso anche per il prossimo anno. Questa seconda parte dell’anno sarà importante per mantenere lo slancio verso il 2025, quindi penso che sia così , per me e per tutta la squadra, la motivazione più grande da ora in poi“.

Sulla lotta mondiale: “Sarei sorpreso se Max avesse un buon vantaggio ad Abu Dhabi. Penso che anche questa pista sarà interessante perché in passato è stata dominata abbastanza facilmente dalla Red Bull, quindi ancora una volta, se la Red Bull dovesse finire 1-2 qui, forse avremo un’opinione diversa su tutti questi diversi vincitori e cose del genere, forse non c’è tanta concorrenza come pensiamo, quindi vediamo. Vogliamo essere campioni, vogliamo essere competitivi l’anno prossimo e anche trarre vantaggio grande opportunità nel 2026 e non è il momento di frustrarsi, è tempo di godersi il processo per diventare una grande squadra grazie a tutti”.