Carlos Sainz: “Futuro? Pure io vorrei più chiarezza. Nessun contatto con l’Audi”

Carlos Sainz negli ultimi mesi è finito spesso al centro di alcune voci che lo vedono lontano da Maranello e prossimo ad accasarsi all’Audi. Lo stesso ha tenuto a specificare che, vista la scadenza del suo contratto è fissata per il 2024, anche lui è in dubbio: “Sinceramente non è una situazione che mi piace, non avere ancora chiarezza sul mio futuro. Per questo mi auguro di avere una risposta al più presto anche per comprendere il da farsi. Io vicino all’Audi? Sono voci prive di fondamento, dal momento che l’unico contratto che ho è con la Ferrari. Queste notizie messe in giro sono solo buone per avere più visibilità da parte di quei giornali che pubblicano queste cose“.