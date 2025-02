L’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari ha ovviamente scosso tutto l’ambiente F1, soprattutto chi in lui non ripone tutta questa fiducia. Solo il tempo dirà dove porterà questa scommessa accolta dalla scuderia di Maranello.

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari segna uno dei trasferimenti più clamorosi nella storia della Formula 1. Dopo oltre un decennio con la Mercedes, durante il quale ha conquistato sei dei suoi sette titoli mondiali, il pilota britannico ha deciso di abbracciare una nuova sfida: vestire il leggendario rosso di Maranello. Un’operazione che ha scosso il mondo della Formula 1 e, ovviamente, infiammato i tifosi. E’ tornato alla mente il trasferimento di Michael Schumacher dalla Benetton alla Ferrari negli anni ‘90.

La Ferrari, in cerca del suo primo titolo piloti dal 2007, punta sull’esperienza e sul talento di Hamilton per riportare il Cavallino Rampante ai vertici. La coppia Hamilton-Leclerc promette buon cose, con una dinamica interna che potrebbe rivelarsi tanto esplosiva quanto vincente. Per Lewis, questa rappresenta l’opportunità di entrare nella storia come il pilota capace di riportare la Ferrari al successo dopo anni di digiuno, o almeno queste sono le aspettative della scuderia di Maranello. Per la Ferrari è una scommessa audace, ma che potrebbe portare a risultati inattesi, soprattutto dopo i tentennamenti della Red Bull nella scorsa stagione. In tanti però si sono posti una domanda fondamentale: sarà Hamilton l’uomo giusto per riportare il sogno ferrarista alla realtà? C’è chi è sicuro del contrario.

Ecclestone brucia Hamilton: “Non reggerà due anni”

Il fattore anagrafico inciderà sicuramente sul rendimento del pilota britannico in Ferrari, ma per ciò che concerne l’esperienza sul campo si può avere poco da dire. L’unico pilota in grado di eguagliare il record di Michael Schumacher infatti, arriva alla Rossa in un momento di transizione che potrebbe fare la differenza, dopo timidi segnali di ripresa nella stagione passata. Tuttavia Bernie Ecclestone non sembra convinto della bontà dell’ingaggio di Hamilton in quel di Maranello.

Intercettato dalla penna del Telegraph, noto quotidiano britannico, l’ex patron di F1 si è detto sicuro del fallimento totale al quale andrà incontro Hamilton: “Non credo che Lewis riceverà la stessa attenzione che aveva con la Mercedes alla Ferrari. Lo hanno arruolato per due stagioni? Non durerà così a lungo”. Al centro della teoria di Ecclestone, risiede principalmente la mancanza di motivazioni da parte del pilota ex Mercedes: “Se non avesse mai vinto un campionato del mondo, potrebbe essere diverso – prosegue parlando della motivazione del pilota – perché allora ci sarebbe un incentivo a vincerne uno. Ma ne ha vinti sette”.