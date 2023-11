Equitazione, Pietro Sandei è il campione italiano 2023 di concorso completo

L’Assistente delle Fiamme Oro Pietro Sandei conquista il titolo tricolore al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti in occasione del Campionato Italiano Senior di concorso completo 2023. Decisiva la cross country che ha visto il binomio Sandei-Rubis de Prere completare una prova perfetta con 37.10 punti negativi. Quinto nel test di dressage (31.10 pn), Sandei è scivolato in nona posizione dopo la prova di salto ostacoli (37.10 pn) ma grazie ad un cross perfetto è riuscito ad avere la meglio. “Quella di oggi è una vittoria molto importante – ha detto Sandei – perché è stato un campionato molto combattuto. È una bellissima soddisfazione, insieme a Rubis de Prere abbiamo portato a termine delle giornate di gara di cui sono molto contento. Questa è una seconda medaglia d’oro per noi in un campionato italiano, ed arriva al termine di una stagione impegnativa e quindi oggi… la festeggiamo!”. Sul podio del Campionato Italiano Senior di concorso completo 2023 sono saliti anche il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Pietro Majolino, argento in sella a Vita Louise DH Z (37.70 pn), oggi nel cross penalizzato di 1.20 punti negativi per un fuori tempo così come l’assistente capo delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli terza con Quick Joe (39.60 pn) anche lei con un fuori tempo e 3.20 punti negativi.