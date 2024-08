Quaranta medaglie, dodici ori, competitività: Parigi 2024 è stata la miglior Olimpiade di sempre

Quaranta medaglie di cui dodici d’oro, competitività in quasi tutte le discipline e tanti rimpianti: a Parigi 2024 è andata in scena la miglior Olimpiade di sempre dell’Italia. Per quantità, qualità e multidisciplinarietà. La spedizione azzurra saluta Parigi con quaranta medaglie (12 ori, 13 argenti e 15 bronzi), esattamente lo stesso numero raggiunto tre anni fa a a Tokyo ma allora gli ori furono 10, gli argenti pure e i bronzi 20.

L’Italia è arrivata a quaranta nonostante qualche delusione, infortuni pesanti e qualche decisione arbitrale che ancora fa storcere il naso. Da Sinner a Tamberi, senza dimenticare il Covid di Antonella Palmisano, qualche decisione un po’ così’ nel judo e nella scherma, il clamoroso furto arbitrale subito nel quarto di finale Italia-Ungheria del Settebello, il flop della boxe. Nonostante ciò la forza dello sport italiano è riuscita ad andare oltre. Grazie ai podi arrivati ben in diciannove discipline, record assoluto eguagliato (Tokyo 2021).

Medaglie, ma non solo. Perché la forza e la competitività di un paese non si misura solamente dai podi. Ma anche dalla partecipazione alle varie finali, alla competitività a tutto tondo. Perché una medaglia può sfuggire per un centesimo, per una stoccata, per un golden score o un tie-break. Ma la competitività rimane. E l’Italia è stata competitiva praticamente ovunque: basti pensare che ci sono stati 120 piazzamenti azzurri nelle prime otto posizioni, +12 rispetto al record di Tokyo in cui la spedizione azzurra si era ferma a 108. Con la ciliegina sulla torta della vittoria della Nazionale femminile di volley: erano 20 anni che una squadra italiana non trionfava ai Giochi (Atene 2004, Setterosa).

Il nono posto nel medagliere, davanti alla Germania, è la prova provata che in Italia ci sono tante cose che vanno male. Ma lo sport no. Lo sport a cinque cerchi non ha tradito neanche questa volta. In quella che sarà ricordata come l’Olimpiade più competitiva di sempre. Aspettando, tra quattro anni, Los Angeles. Au revoir Parigi.