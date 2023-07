Giochi Europei Cracovia 2023, tiro a volo: oro nel mixed team per Pellielo e Rossi, di bronzo De Filippis e Grassia

Altra grande giornata per il trap azzurro al Wroclaw Shooting Centre, sede delle competizioni di tiro a volo dei Giochi Europei di Cracovia. Oro nel mixed team per Giovanni Pellielo e Jessica Rossi. La coppia era seconda nelle qualificazioni (143/150) e ha battuto nella lotta alla gold medal la Gran Bretagna 6-4. Medaglia di bronzo per l’altro duo italiano composto da De Filippis e Grassia, che hanno regolato il duo finlandese sempre con il punteggio di 6-4. Per Rossi e De Filippis una nuova piacevole conferma all’indomani delle rispettive prove individuali, concluse con la conquista della medaglia d’oro e del posto nazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi2024.