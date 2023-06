Giochi Europei Cracovia 2023, boxe: Mouhiidine non tradisce, pass olimpico conquistato

“Papà, andiamo a Parigi“. Questa la speciale dedica di Aziz Abbes Mouhiidine, in lacrime dopo la vittoria nella semifinale della boxe ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bereznicki, l’azzurro si è infatti qualificato per la finale ma soprattutto ha conquistato la carta olimpica per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nel combattimento nei 92 kg maschili, Mouhiidine ha dominato dall’inizio alla fine, facendo ammattire il suo avversario per tutti e tre i round. Bravissimo a schivare i colpi e a muoversi per il ring, Aziz ha completamente disinnescato il suo avversario e si è imposto per decisione unanime dei giudici.

L’altro pass olimpico è andato invece all’irlandese Marley, vittorioso per split decision sullo spagnolo Reyes Pla. Nonostante questa bella notizia, l’Italia ha da recriminare dato che nei 51 kg Federico Emilio Serra si è visto togliere un pass olimpico che avrebbe ampiamente meritato. L’azzurro ha infatti dominato il turco Gumus per gran parte della gara, ma non è stato premiato dai giudici, che in maniera un po’ inspiegabile hanno optato per la vittoria del suo avversario. “Solo così sapete vincere, non sapete fare un ca**o” ha gridato un membro del clan italiano dopo il verdetto finale. Serra può comunque consolarsi con la medaglia di bronzo.

