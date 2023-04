Taekwondo, l’ucraino Chumachenko conquista l’oro e ringrazia l’Italia: “Fate tanto per noi”

Continuano i successi per la Nazionale ucraina di Taekwondo che per oltre un anno hanno occupato il centro di preparazione della Federazione Italiana. Vittorioso quest’oggi Andrii Chumachenko, qualificatosi per i Giochi Europei che si terranno in Polonia a giugno. Chumachenko ha conquistato la medaglia d’oro vincendo 3 incontri e superando in finale il connazionale Mirzoiev. Raggiungerà la connazionale Renata Padolian, qualificata tramite ranking nella categoria +73 kg, e anche lei allenata dallo staff Fita presso il centro nazionale di Roma.

“Per me questa vittoria vale moltissimo. È il risultato di allenamenti e sacrifici vissuti in un contesto per noi molto, molto difficile – le parole di Chumachenko -. Lontani dai nostri affetti e con la paura per quello che può capitare a loro. E’ una medaglia che dedico a tutto il popolo ucraino e per la quale dico grazie all’Italia, che porterò sempre nel cuore per quello che sta facendo per noi”.