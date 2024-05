Lotta, Torneo Mondiale Qualificazione Olimpica: a Istanbul l’ultima chiamata per Chamizo e gli altri azzurri

L’ultima chance per Parigi 2024 per i lottatori azzurri, a partire da Frank Chamizo, la offre il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Istanbul, al via da giovedì 9 maggio fino a domenica 12. Nella squadra azzurra spiccano due medagliati olimpici come Abraham Conyedo, bronzo a Tokyo 2020 e lo stesso Chamizo. Per quest’ultimo, bronzo a Rio 2016, arriva l’opportunità per lasciarsi definitivamente alle spalle la brutta esperienza del Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, al termine del quale lanciò pesanti accuse dopo la controversa sconfitta con l’atleta azero Turan Bayramov. Presenti nella spedizione azzurra anche medagliati continentali come Dalma Caneva, Emanuela Liuzzi, Enrica Rinaldi, Nikoloz Kakhelashvili, e diversi giovani dalle enormi prospettive come Simone Piroddu, Aurora Russo e Fabiana Rinella. Per ogni categoria di peso (6 per stile, dunque 18) si qualificheranno a Parigi 3 atleti: i 2 vincitori delle semifinali (che non faranno la sfida per l’oro) ed anche il vincente della sfida spareggio tra i due bronzi.

GLI AZZURRI IN GARA:

Lotta greco romana – Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (130 kg).

Lotta libera femminile – Emanuela Liuzzi (50 kg), Fabiana Rinella (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg), Enrica Rinaldi (76 kg).

Lotta libera maschile – Simone Piroddu (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Benjamin Honis (97 kg), Abraham Conyedo (125 kg).

I coach: Istvan Gulyas, Enrique Valdes Ysasi, Pietro Piscitelli, Emmanuele Rinella, Giuseppe Giunta, Massimiliano Saglietti, Tomike Natchkebia, Michele Liuzzi, Salvatore Rinella, Carmelo Lumia.