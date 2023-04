Lotta libera, Europei Zagabria 2023: Piroddu in finale per il bronzo

Buona la prima per l’Italia agli Europei di lotta che sono iniziati quest’oggi a Zagabria. La nazionale azzurra ha centrato la prima finale, quella per il bronzo, con Simone Piroddu nei 57 kg della libera, che catalizza l’intero programma delle prime due giornate. Hanno gareggiato anche Colin Realbuto nei 65 kg, Gianluca Talamo nei 70 kg e Benjamin Honis nei 97 kg, ma il protagonista è per l’appunto Simone Piroddu che ha battuto lo spagnolo Levan Metreveli 3-2 agli ottavi, quindi si è sbarazzato ai quarti dell’ucraino Andrii Yatsenko per 19-8, cedendo invece in semifinale al forte azero Aliabbas Rzazade, dopo un equilibrato 10-8. Domani ci si giocano le chance di salire sul podio: rivale alle 18 il tedesco Lehr. Domani inoltre in gara Frank Chamizo (74 kg – bronzo olimpico 2016), Simone Iannattoni (86 kg) e Abraham Conyedo (125 kg – bronzo olimpico 2020).