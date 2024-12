Gennaro Pirelli chiude in bellezza il suo anno, conquistando uno splendido secondo posto al Grand Slam di Tokyo 2024 di judo nella categoria di peso dei -100 kg. Il 24enne napoletano brilla sul tatami giapponese e si aggiudica il quarto podio della carriera nel circuito internazionale. L’azzurro, dopo il bye al debutto, ha prevalso al golden score per hansoku-make sia agli ottavi di finale (contro il padrone di casa Kaito Green) che ai quarti di finale (contro il brasiliano Leonardo Goncalves). Pirelli, trionfatore nell’edizione 2022 del Grand Slam di Tokyo, ha poi avuto la meglio all’extra-time sul nipponico Koki Kumasaka in semifinale, grazie ad un waza-ari. Nella finale, invece, l’azzurro (già gravato di due ammonizioni) ha subito nei secondi finali l’ippon da parte di Matvey Kanikovskiy, ottavo nel ranking mondiale e ai nastri di partenza come atleta della federazione internazionale.