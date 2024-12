Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Sampdoria, valida per la 16^ giornata della Serie B 2024/2025. Momento di forma sensazionale per i neroverdi, che finora si sono rivelati la miglior squadra del campionato e vogliono consolidare il primo posto. Guai però a sottovalutare la Sampdoria, che non sta attraversando un periodo facile ma resta un’avversaria insidiosa con delle individualità importanti. Sarà comunque la squadra di Grosso a scendere in campo con i favori del pronostico. Di seguito le scelte dei due allenatori.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Obiang, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Vismara; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Yepes, Meulensteen; Akinsanmiro, Tutino, Sekulov; La Gumina.