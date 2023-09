Judo, Grand Slam Baku 2023: Alice Bellandi argento nei -78kg

Nella giornata conclusa del Grand Slam di judo a Baku, in Azerbaigian, arriva il quarto podio per la spedizione azzurra. Merito di Alice Bellandi che si è piazzata al secondo posto nei -78 kg al termine di un percorso iniziato al secondo turno. Prima la vittoria per ippon sulla transalpina Oceane Zatchi Bi, poi un altro successo, sempre per ippon, ai danni della bielorussa Darya Kantsavaya. Successivamente l’azzurra si è imposta per somma di ammonizioni sulla brasiliana Mayra Aguiar. Nell’ultimo atto è arrivato l’unico passo falso, deciso dall’ippon inflitto dalla tedesca Anna-Maria Wagner. Per Bellandi quello di Baku è il terzo podio della stagione in un Grand Slam dopo il primo e il secondo posto conquistati rispettivamente a Tel Aviv e a Tbilisi. Sale a quattro il bottino di podi per la spedizione azzurra: prima di Bellandi, erano erano stati Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg) e Antonio Esposito (-81 kg) ad esultare sulle pedane azere.