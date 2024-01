Judo, Grand Prix Odivelas 2024: prima giornata sfortunata per gli azzurri

Una prima giornata sfortunata per gli italiani al Grand Prix di Odivelas, che ha aperto la stagione 2024 del judo. Nei 60 kg Andrea Carlino ha esordito bene contro il portoghese Bastos e al secondo turno ha compiuto l’impresa facendo fuori il n°3 del ranking Harim Lee. Purtroppo l’azzurro non è riuscito a superare la più classica delle prove del nove, cedendo il passo all’egiziano Samy negli ottavi. Angelo Pantano è invece uscito sconfitto dal match contro il forte azero Bayramov. Sfortunato Fabio Basile, che nei 66 kg si è infortunato in un’azione di ne waza, perdendo la sensibilità e la forza del braccio sinistro e finendo, per questo motivo, immobilizzato da Abuladze. Da segnalare infine l’assenza di Matteo Piras, che ha dovuto dare forfait all’ultimo momento.

Non è andata meglio alle ragazze: Carlotta Avanzato dopo aver eliminato la bulgara Ivelina Ilieva, è stata sconfitta dalla sudafrica Jasmine Martina nei 57 kg. Asia Avanzato nei 48 kg si è arresa all’immobilizzazione della turca Sila Ersin e Giulia Ghiglione dall’o soto gari della francese Laura Espadinha. Ilaria Finestrone, nei 52 kg, è stata messa fuori gioco dall’immobilizzazione della tedesca Annika Wurfel. Domani in gara i 73 kg con Alessandro Magnani e Vincenzo Pelligra, gli 81 kg con Antonio Esposito e Kenny Komi Bedel, i 63 kg con Flavia Favorini e Savita Russo ed i 70 kg con Irene Pedrotti.