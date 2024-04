Judo, Europei Zagabria 2024: splendido bronzo della 18enne Savita Russo nei 63 kg

Arriva un’altra medaglia per il judo azzurro dagli Europei 2024 in corso di svolgimento a Zagabria, in Croazia. A conquistarla è Savita Russo, che nei 63 kg sale sul terzo gradino del podio dopo aver sconfitto la padrona di casa Katarina Kristo con un ippon di uchi mata. Un exploit importante della giovane siciliana, che nel corso della giornata avea superato la croata Iva Oberan e la spagnola Cristina Cabana Perez prima di arrendersi ai quarti contro la futura vincitrice Renata Zachova. Poi, ai ripescaggi, il successo sulla tedesca Pohl e quello già citato ai danni della Kristo per vincere la medaglia. Sempre in campo femminile, Irene Pedrotti nei -70kg si è arresa ai quarti di finale contro la greca Elisavet Teltsidou dopo aver battuto Margaux Pinot e la svedese Ira Eriksson. Due vittorie anche per Flavia Favorini nei 63 kg, per wazari sulla spagnola Laura Vazquez Fernandez e tre sanzioni con Vera Zemanova, prima di cedere all’austriaca Lubjana Piovesana. Nei 70 kg Martina Esposito ha sconfitto la turca Fidan Ogel e poi ha incassato l’o soto gari di Ai Tsunoda Roustant.

Il migliore tra gli uomini è stato Antonio Esposito, che negli 81 kg ha sconfitto uno dietro l’altro il portoghese Joao Fernando, il cipriota Odysseas Georgakis e l’israeliano Sagi Muki prima di alzare bandiera bianca contro il georgiano bi-campione del mondo Tato Grigalashvili. L’azzurro, dopo lo stop in semifinale, è andato a disputare l’incontro per il bronzo con l’austriaco Shamil Borchashvili, che nel golden score ha ottenuto il wazari decisivo. Nei 73 kg Manuel Parlati ha superato il rumeno Ioan Dzitac ed il kosovaro Dardan Cena prima di cedere di fronte al moldavo Adil Osmanov; negli 81 kg Giacomo Gamba è stato fermato dallo svizzero Aurelien Bonferroni.