Judo, Europei Zagabria 2024: Odette Giuffrida argento nei -52kg, Elios Manzi bronzo nei -66 kg

Si ferma in finale Odette Giuffrida agli Europei di judo che hanno preso oggi il via a Zagabria. La 29enne judoka romana è stata sconfitta nell’atto conclusivo del torneo -52 kg dalla kosovara Distria Krasniqi, che ha messo a segno il waza-ari decisivo che le ha regalato la medaglia d’oro al golden score. Nel corso della giornata l’azzurra aveva eliminato Borisova, poi la cipriota Asvesta e in semifinale l’ungherese Reka Pupp prima del ko in finale. Un’altra medaglia arriva invece dagli uomini e da Elios Manzi, che si è aggiudicato una finale per il bronzo tutta italiana contro Matteo Piras con un waza-ari messo a segno nell’ultimo minuto della contesa. A questa finale per il terzo gradino del podio Manzi era arrivato vincendo la Pool B grazie ai successi su Hall, Abuladze e Iadov, mentre Piras tramite ripescaggi dopo il ko al terzo turno per mano del georgiano Margvelashvili, poi vincitore dell’oro.

Ma i sopracitati non sono stati gli unici nostri portacolori impegnati in questa prima giornata di competizione. Nel tabellone riservato alle atlete fino ai -48 kg, Francesca Milani dopo un bye all’esordio ha sconfitto l’israeliana Shira Rishony prima di alzare bandiera bianca contro la forte serba Milica Nikolic. L’azzurra ha potuto prendere parte ai ripescaggi per il bronzo, ma è subito stata poi eliminata dalla turca Beder. Sorteggio sfortunato per Thauany David Capanni Dias, che subito si è dovuta arrendere alla georgiana Eteri Liparteliani nei -57 kg. Tornando agli uomini, nei -60 kg Andrea Carlino ha sconfitto l’armeno Andreyan, ma ha poi potuto poco contro lo spagnolo Francisco Garrigosal round successivo; medesima sorte per Angelo Pantano, arresosi all’azero Aghayev dopo aver eliminato l’ungherese Andrasi.