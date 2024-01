Tour Down Under 2024, risultati e ordine arrivo seconda tappa: il giovane Del Toro sorprende tutti

Un nome che probabilmente ricorderemo a lungo: Isaac del Toro, il vincitore della seconda tappa del Tour Down Under 2024. Il corridore messicano, classe ’03 della UAE Emirates e considerato tra le migliori promesse del ciclismo mondiale, con una grande azione nel finale si aggiudica la seconda tappa della corsa oceanica e domani indosserà anche la maglia di leader della corsa. Seconda posizione per il neozelandese Corbin Strong davanti al britannico Stephen Williams.

CLASSIFICA FINALE SECONDA TAPPA

1. del Toro I. UAE Team Emirates 3:29:37

2. Strong C. Israel-Premier Tech +0:00

3. Williams S. Team Great Britain +0:00

4. Girmay B. Intermarche-Circus-Wanty +0:00

5. Ewan C. Team Jayco-AlUla +0:00

6. Boven L. Alpecin-Deceuninck +0:00

7. Guerreiro R. Movistar Team +0:00

8. van Poppel D. Bora-Hansgrohe +0:00

9. Kanter M. Astana Qazaqstan Team +0:00

10. Pithie L. Groupama-FDJ +0:00