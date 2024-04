Parigi-Roubaix 2024, cappello lanciato dal pubblico. Van der Poel: “Non posso piacere a tutti”

Nuovo gesto anti-sportivo ai danni di Mathieu Van der Poel, oggi assoluto dominatore della Parigi-Roubaix 2024. Un cappello è stato infatti lanciato dal pubblico contro il campione del mondo, con il rischio che l’oggetto possa incastrarsi tra i raggi della bicicletta del fuoriclasse olandese. La reazione di VDP non si è fatta attendere sui social: “Ho visto che è stato lanciato qualcosa di bianco dietro di me, ma non saprei dire cosa fosse. Evidentemente non a tutti piace che sia in testa alla corsa, ma non mi interessa”.

Van der Poel prosegue quindi per la sua strada e tira dritto, come del resto ha fatto già in altre occasioni. Una su tutte quella dello scorso dicembre, quando durante un evento di ciclocross un gruppo di appassionati a bordo strada aveva iniziato a insultare pesantemente l’olandese. Quest’ultimo per tutta risposta aveva sputato verso di loro.