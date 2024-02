Kuurne-Brussel-Kuurne 2024, Wout van Aert non stecca: superati Wellens e Lazkano in volata

Chi se non Wout van Aert. La Kuurne-Brussel-Kuurne 2024, che segue la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, va al corridore di casa, che trionfa subito in questo primo fine settimana dedicato alla stagione delle Classiche del Nord del ciclismo. Sul tradizionale percorso lungo 196,4 km composto dai tredici strappi e dai quattro tratti in pavé, il campione della Visma si aggiudica la volata a tre, riuscendo a prevalere su Tim Wellens (UAE Team Emirates) e Oier Lazkano (Movistar) dopo un’azione – che inizialmente vedeva protagonista anche Pithie – partita a più di 80 chilometri dal traguardo. La fuga è andata a buon fine e il gruppo è arrivato al traguardo con 1’27” di ritardo regolato da un altro corridore della Visma, Christophe Laporte. Pur conoscendo le doti in volata del loro avversario, Wellens e Lazkano nei km finali non sono riusciti a tentare l’azione personale, finendo poi per arrendersi nella volata finale. Secondo successo stagionale per van Aert.

ORDINE DI ARRIVO

1. Wout Van Aert (Team Visma) 4:20.52

2. Tim Wellens (Team UAE) ”

3. Oier Lazkano (Team Movistar) ”

4. Christophe Laporte (Team Visma) +1’23”

5. Nils Eekhoff (Team Dsm) “