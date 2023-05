Giro d’Italia 2023, sesta tappa Napoli-Napoli oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi il Giro d’Italia 2023 manda in scena la sesta tappa, con partenza e arrivo a Napoli dopo 162 chilometri tra le bellezza del capoluogo campano e della Costiera Amalfitana. Scenari mozzafiato, con il passaggio di Pompei che aggiungerà ulteriore fascino a una frazione che potrebbe comunque chiudersi in volata. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale senza perdere nulla.

SESTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:15, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo in Via Caracciolo invece è previsto tra le 17:00 e le 17:25, in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La sesta tappa potrà essere seguita dagli appassionati in diretta tv integrale sulle reti Rai e su Eurosport, ma anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro 2023 in tempo reale giorno dopo giorno, senza farvi perdere assolutamente nulla.