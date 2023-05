Giro d’Italia 2023, Cavendish: “Emozionante vedere che in tanti mi vogliono bene”

Mark Cavendish, corridore britannico della Astana Qazaqstan Team e vincitore della ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2023, ha rilasciato le seguenti dichiatazioni ai microfoni Rai. “Il Giro d’Italia ha un posto speciale nel mio cuore, qui ho ottenuto la mia prima vittoria in carriera in un Grande Giro. Allo sprint Gaviria è partito da lontano, ho visto che sul lato destro la strada era migliore e non avevo più nessuno davanti. Ho potuto fare la mia volata da solo ed è stato incredibile. I miei compagni di squadra hanno fatto un gran lavoro, Dombrowski ha tirato per chiudere sulla fuga, poi Moscon, Velasco e Sanchez mi hanno posizionato al meglio e io non ho dovuto faticare prima dello sprint. Non solo i miei compagni, ma anche degli amici che ho in gruppo, e che corrono per altri team, hanno lavorato per me, è qualcosa di speciale. Per me è emozionante vedere che in tanti mi vogliono bene. Erano le mie ultime tappe in una corsa a tappe, volevo chiudere così”, le parole di Cavendish.