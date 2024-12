Mathieu van der Poel ha confermato ancora una volta la sua superiorità, conquistando la settima prova della Coppa del Mondo 2024/25 di ciclocross a Besançon con una prestazione che non ha lasciato spazio agli avversari. Il campione del mondo ha staccato il gruppo già nel secondo giro, conquistando così la sua quinta vittoria su cinque gare disputate in stagione, e il secondo successo consecutivo sul tracciato francese, dopo il trionfo dello scorso anno. Alle sue spalle chiude secondo un ottimo Toon Aerts, che è rimasto inizialmente al comando per oltre un giro. Completa il podio sul terzo gradino il belga Niels Vandeputte.

Quarta posizione per il belga Eli Iserbyt, che ha chiuso una rimonta positiva, davanti al suo connazionale Joran Wyseure. In classifica generale, Michael Vanthourenhout mantiene la testa con 189 punti, nonostante una gara complicata che lo ha visto partire male e chiudere settimo dopo una grande rimonta. Aerts è secondo con 164 punti, mentre Wyseure segue al terzo posto con 126. Lunedì sera sarà la volta della grande notturna di Diegem, ma quest’anno mancheranno i due big, Van der Poel e Van Aert, che non prenderanno parte alla competizione.

La top-10 della gara maschile

Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 1:04.57 Toon Aerts (Belgio) +0.20 Nils Vandeputte (Belgio) +0.36 Eli Iserbyt (Belgio) +0.49 Joran Wyseure (Belgio) +0.58 Thomas Mein (Gran Bretagna) +1:10 Michael Vanthourenhout (Belgio) +1:17 Kevin Kuhn (Svizzera) +1:26 Michael Boros (Repubblica Ceca) +1:35 Felipe Orts Lloret (Spagna) +1:44

La gara femminile a Besançon

Nella prova femminile Fem van Empel ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte, vincendo con ampio margine e ottenendo il suo secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo dopo la vittoria di tre giorni fa a Gavere. L’olandese ha preceduto la connazionale Lucinda Brand, che si conferma solida seconda, e Kata Blanka Vas, che ha conquistato il terzo posto. Zoe Backstedt ha chiuso quarta, mentre Marianne Vos, al rientro nel ciclocross dopo due anni, si è piazzata quinta, resistendo alla pressione della giovane britannica. In classifica generale, Brand resta al comando con 215 punti, seguita da Van Empel con 169 e Backstedt con 153.

La top-10 della gara femminile