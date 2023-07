Ciclismo, Ullrich nella docu-serie: “Ho fatto un uso smodato di cocaina”

Uno dei personaggi più eloquenti del mondo del ciclismo degli scorsi anni, Jan Ullrich, ha voluto mettersi a nudo relativamente alla vita che ha condotto nel momento in cui era all’apice del ciclismo europeo. In una docu-serie, che andrà in onda su Amazon, l’ex ciclista ha parlato di tutti i suoi eccessi che, purtroppo, non si fermavano solo all’alcool.

Queste le sue parole: “Mi sono sentito molto male. Ho fatto un uso smodato di cocaina. Ho bevuto whiskey come fosse acqua. Fino a sfiorare la morte“, ha raccontato Ullrich in uno spot per la docu-serie ‘Jan Ullrich – The Hunted’. “20 anni dopo riconosci gli errori che hai commesso”. La serie tv, come detto, andrà in onda su Amazon dal prossimo novembre.