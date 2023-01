Ciclismo, Tour Down Under 2023: programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma e il calendario del Santos Tour Down Under 2023, la corsa australiana che dal 17 al 22 gennaio prossimi aprirà ufficialmente la stagione del ciclismo su strada per quanto riguarda gli eventi WorldTour. Dopo tre anni torna l’appuntamento australiano, altro segno di una normalità post-Covid per il continente oceanico. Tanti big attesi al via, con un prologo e cinque tappe in linea che promettono spettacolo. I padroni di casa ovviamente cercheranno di essere protagonisti con Rohan Dennis, Jai Hindley, Simon Clarke e Michael Matthews su tutti. Occhio però anche ai vari Schachmann, Thomas, Heyther, Izagirre e Pello Bilbao solo per citare alcuni dei nomi più noti della startlist. Tra gli italiani spiccano le presenze previste di Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Gianni Moscon, Filippo Baroncini e Alessandro Covi.

Il percorso prevede il prologo di Adelaide in apertura, poi cinque frazioni in linea che culmineranno con l’ultima tappa di montagna. Non ci sarà più la classica scalata a Willunga Hill, sostituita quest’anno dalla scalata multipla a Mount Lofty. Di seguito il calendario completo con gli orari italiani, ovviamente per lo più notturni visto il fuso orario dell’Australia.

IN TV – Il Tour Down Under 2023 sarà trasmesso in diretta da Eurosport, con le tappe che quindi saranno visibili anche in diretta streaming e on demand tramite Discovery+, EurosportPlayer, DAZN, TimVision e Now Tv. Sportface vi terrà aggiornati ogni giorno con risultati e classifiche.

Il calendario del Santos Tour Down Under 2023

Prologo (martedì 17/01)

Adelaide – Adelaide (5,5 km, crono): dalle 9:00 alle 11:00

Tappa 1 (mercoledì 18/01)

Tanuda – Tanuda (150 km): dalle 2:30 alle 6:15

Tappa 2 (giovedì 19/01)

Brighton – Victor Harbor (156 km): dalle 2:30 alle 6:30

Tappa 3 (venerdì 20/01)

Norwood – Campbelltown (118,5 km): dalle 2:30 alle 5:45

Tappa 4 (sabato 21/01)

Port Willunga – Willunga Township (135,3 km): dalle 2:30 alle 5:50

Tappa 5 (domenica 22/01)

Unley – Mount Lofty (114 km): dalle 2:30 alle 5:30