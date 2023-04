Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 23 aprile si chiude il Trittico delle Ardenne con la Liegi-Bastogne-Liegi 2023, la “Decana delle Classiche” giunta all’edizione numero 109. La quarta Monumento della stagione promette spettacolo lungo i 258.5 chilometri che avranno partenza e arrivo nella città belga di Liegi con un percorso caratterizzato da dieci cotes quasi tutte concentrate nell’ultimo terzo di gara. Occhi ovviamente puntati su Tadej Pogacar, che cerca un’altra affermazione in una prima parte di stagione da consegnare agli annali. Il duello annunciato è con il campione mondiale Remco Evenepoel, ma sono tanti i big pronti a inserirsi tra i due principali contendenti.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 10:35, mentre l’arrivo è in programma tra le 16:40 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la Liegi-Bastogne-Liegi 2023 in diretta tv su Eurosport dalle 13:00 e su Rai2 dalle 15:40, mentre la diretta streaming sarà disponibile dalle 14:30 su RaiPlay e dalle 13:00 su Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go e GCN+. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e tanto altro ancora.