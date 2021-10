Ciclismo, Gran Piemonte 2021 oggi in tv: orari e diretta streaming

by Michele Muzzarelli

FOTO Laurie Beylier via CC 2.0

E’ il giorno dell’edizione numero 105 della Gran Piemonte, classica di grande tradizione e che quest’anno propone a pochi giorni dal Giro di Lombardia un percorso di 168 chilometri da Rocca Canavese a Borgosesia. Una giornata che potrebbe favorire i velocisti, con Sonny Colbrelli che torna in corsa per la prima volta dal trionfo nella Parigi-Roubaix. Presenti anche Viviani, Nizzolo, Belletti, Oldani oltre a Trentin, Aranburu, Moschetti, Heyther e tanti altri.

GRAN PIEMONTE 2021: PERCORSO E ALTIMETRIA

I FAVORITI DELLA VIGILIA

ORARI, TV E STREAMING – La corsa partirà alle ore 13:00, mentre l’arrivo a Borgosesia è programmato tra le 16:45 e le 17:15 in base alla media oraria tenuta dal gruppo. Diretta tv su RaiSport a partire dalle 15:00, mentre Eurosport si collegherà dalle 15:20. Gli appassionati però potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn, mentre Sportface vi racconterà la giornata in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

