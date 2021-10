Ciclismo, Gran Piemonte 2021: i favoriti della vigilia, Colbrelli sfida Viviani e Nizzolo

by Michele Muzzarelli

Il Gran Piemonte torna a sorridere ai velocisti con l’edizione 2021, in programma tra poche ore con i suoi 168 chilometri da Rocca Canavese a Borgosesia. Una prova adatta quindi alle ruote veloci del gruppo, chiamate a controllare la corsa per poi giocarsi il tutto per tutto allo sprint. Tanti italiani di spicco attesi per una delle classiche più antiche del nostro ciclismo: Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani sono senza dubbio i due velocisti puri più quotati, ma i due dovranno fare i conti con diversi avversari di alto livello.

A rubare però la scena potrebbe essere Sonny Colbrelli, che torna in corsa dopo la vittoria di domenica scorsa alla Parigi-Roubaix. Un successo che è già Leggenda, ma il “Cobra” vuole mordere ancora: il suo spunto veloce è ovviamente importante, anche se forse meno potente rispetto ai velocisti puri. La condizione messa in mostra però è a dir poco stellare. Atteso tra i protagonisti anche Matteo Trentin, che proverà a ritagliarsi un ruolo importante nel caos della probabile volata.

La folta pattuglia italiana dovrà però vedersela anche con sprinter stranieri di alto livello, come Alex Aranburu, Ethan Hayther e finisseur come Ivan Garcia Cortina ed Aleksandr Riabushenko. In casa Italia ci proveranno anche Jakub Mareczko, Matteo Moschetti, Riccardo Minali e Vincenzo Albanese.