Ciclismo: Giulio Ciccone positivo al Covid, a rischio il Giro d’Italia

Giulio Ciccone è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un test effettuato oggi a causa di lievi sintomi. Il ciclista abruzzese, come ha reso noto la Trek-Segafredo, “osserverà un periodo di riposo mentre il nostro staff medico monitorerà le sue condizioni. La partecipazione di Giulio al Giro d’Italia è ora in stand-by, da decidere dopo aver valutato il suo recupero e aver ottenuto un test Covid negativo. Una decisione definitiva verrà presa negli ultimi giorni prima dell’inizio della gara”. La sua partecipazione al Giro d’Italia, dunque, è ora messa a rischio.