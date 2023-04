Totti, tregua vicina con Spalletti: “Prima pensasse a vincere lo Scudetto”

Sarà Luciano Spalletti il protagonista di un servizio delle Iene che andrà in onda domani su Italia 1. Durante la chiacchierata, l’inviato del programma, è riuscito a strappare qualche dichiarazione al tecnico, in merito al rapporto ormai gelido da anni con Francesco Totti. “Penso che ci sarà un incontro, questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due”. Un messaggio riportato a Totti, pizzicato da “Le Iene” in scooter insieme alla sua nuova compagna: “… Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!”, ha detto tra una battuta e l’altra l’ex capitano giallorosso.