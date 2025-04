Samuel Watson si aggiudica il prologo del Giro di Romandia 2025. Il britannico classe 2001 ha percorso i 3,44 kilometri nell’abitato di Saint-Imier con il tempo di 4’33”, ad una media di 45,3 km/h. Il corridore della Ineos Grenadiers, passato questa stagione tra le fila dei britannici dopo due anni alla Groupama FDJ, ha sfruttato le sue caratteristiche da pistard per battere Ivo Oliveira, che sembrava ormai sicuro del successo. Il portoghese della UAE Team Emirates ha però dovuto accontentarsi della seconda piazza, battuto per soli 28 centesimi; terzo posto per Ivan Romeo della Movistar, tre secondi più lento di Watson.

Data la brevità della gara i distacchi sono molto ridotti, con Stefan Bissegger in quarta posizione con lo stesso distacco di Romeo, mentre un secondo più lento è un altro specialista come Stefan Küng, sesto a 4 secondi. Il suo ritardo è il medesimo di Remco Evenepoel, il migliore tra i big in gara che puntano alla vittoria finale: il belga della Soudal cerca il riscatto dopo la deludente Liegi-Bastogne-Liegi, con l’obiettivo di ritrovare la condizione in vista del Tour de France. Staccati di un’incollatura gli altri big: Joao Almeida è 11esimo (+0:05), mentre accusano rispettivamente 7 e 8 secondi Aleksandr Vlasov e Lenny Martinez. Il migliore tra i corridori italiani è Alberto Bettiol, 17esimo a 8 secondi.

Ordine d’arrivo prologo Giro di Romandia

Samuel Watson (Ineos Grenadiers) 4:33 Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XRG) +0:00 Ivan Romeo (Movistar Team) +0:03 Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale) +0:03 Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) +0:03 Stefan Küng (Groupama FDJ) +0:04 Thibault Guernalec (Arkéa B&B Hotels) +0:04 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +0:04 Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) +0:05 Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) +0:05

La classifica generale aggiornata

Il programma della corsa

Martedì 29 aprile (prologo): Saint-Imier – Saint-Imier (3,4km crono)

Mercoledì 30 aprile (prima tappa): Münchenstein – Fribourg (194,4 km)

Giovedì 1° maggio (seconda tappa): La Grande Beroche/Bevaix – La Grande Beroche (157km)

Venerdì 2 maggio (terza tappa): Cossonay – Cossonay (183,1km)

Sabato 3 maggio (quarta tappa): Sion – Thyon (118,2km)

Domenica 4 maggio (quinta tappa): Geneve – Geneve (17,1km crono)