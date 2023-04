Ciclismo, Freccia del Brabante 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della Freccia del Brabante 2023, la “Brabantse Pijl” che come ogni anno introduce al Trittico delle Ardenne rappresentato nei prossimi giorni da Amstel, Freccia Vallone e Liegi. Un test importante quello odierno, con i 25 muri in programma lungo i 205 chilometri da Leuven a Overijse. Diversi i corridori attesi, con l’Italia che in particolar modo punta su Andrea Bagioli e Matteo Trentin per provare a raccogliere un risultato di rilievo. Andiamo quindi a vedere come poter seguire la Freccia del Brabante 2023 in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista per le 12:30 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato in base alle previsioni sulla media oraria di corsa tra le 17:20 e le 17:40. Gli appassionati non potranno seguire la Freccia del Brabante in chiaro, ma la diretta tv sarà disponibile su Eurosport a partire dalle 15:30. Non mancano inoltre le opzioni legate alla diretta streaming, che sarà disponibile su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.