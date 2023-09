Ciclismo, Europei Drenthe 2023. Bennati: “Italia pronta per una grande gara, attenti ad azioni da lontano”

Daniele Bennati ha parlato alla vigilia della prova in linea maschile degli Europei di ciclismo 2023, di scena nella regione olandese di Drenthe. Il commissario tecnico della nazionale italiana punterà soprattutto su Filippo Ganna e Matteo Trentin, in una corsa che sembra prestarsi a più possibili interpretazioni. “Non vogliamo farci sorprendere dalle azioni da lontano, a livello tattico siamo pronti a tutto in base a come si evolverà la corsa – spiega Bennati – Stiamo bene e ci aspettiamo una corsa dura, molto tirata fin dai primi chilometri. Siamo pronti per fare una grande corsa, un Europeo da protagonisti. Abbiamo corridori esperti che sono abituati a correre nei grandi eventi.”