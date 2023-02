Ciclismo, domani al via gli Europei in pista: presenti Ganna e Viviani

Tutto pronto per i Campionati Europei su Pista di Grenchen (Svizzera), in programma da domani e fino al 12 febbraio 2023, primo appuntamento valido per le qualificazioni olimpiche. Sono iscritti alla rassegna continentale i migliori specialisti europei (290 in totale, 120 donne e 170 uomini) che si contenderanno i 22 titoli in palio.

L’Italia di Marco Villa può contare su tutti i big, a partire da Filippo Ganna che torna sul tondino svizzero a distanza di quattro mesi dal record dell’ora. Presenti anche gli altri componenti del quartetto detentore del record del mondo e campione olimpico in carica: Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon. Non poteva mancare Elia Viviani, campione europeo uscente (e del mondo) nell’Eliminazione, e veterani del calibro di Michele Scartezzini, Liam Bertazzo e Stefano Moro. Accanto a loro convocati due giovani promesse: Manlio Moro, che già lo scorso anno ha calcato palcoscenici importanti, e Mattia Pinazzi.

Stesso discorso per le donne. In Svizzera saranno presenti le campionesse del mondo in carica dell’inseguimento Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini ad eccezione di Chiara Consonni. Con loro anche Rachele Barbieri, la plurititolata della spedizione nell’edizione continentale dello scorso anno a Monaco, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi.

Per quanto riguarda il settore veloce, Ivan Quaranta schiera i ‘veterani’ (anche se giovanissimi) Matteo Bianchi (vice campione europeo nel km), Matteo Tugnolo e l’astro nascente della velocità azzurra, Mattia Predomo, dominatore lo scorso anno tra gli juniores. Tra le donne massima attenzione per Miriam Vece, bronzo lo scorso anno nei 500 m., e Giada Capobianchi.