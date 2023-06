Ciclismo, Campionati Italiani 2023 prova in linea donne Elite oggi in tv: orari e diretta streaming

I Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada si chiudono oggi con l’ultima gara in programma, la prova in linea femminile riservata alle donne Elite. La maglia tricolore si assegna lungo i 148 chilometri con partenza e arrivo a Comano Terme, centro nevralgico di questa Settimana Tricolore che va concludendosi. Gli occhi sono ovviamente tutti puntati su Elisa Longo Borghini, fresca del suo settimo titolo nazionale a cronometro. La classe 1991 cerca la quarta maglia tricolore in linea, ma non mancano le avversarie a cominciare da Gaia Realini, Silvia Persico e Marta Cavalli.

PROVA IN LINEA DONNE ELITE: PERCORSO E ALTIMETRIA

CAMPIONATI ITALIANI 2023: CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via alle ore 13:00, mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:00 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dalle atlete. Gli appassionati potranno seguire la prova in linea femminile in diretta tv dalle ore 16:00 su Rai2 e sulle reti Eurosport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Dazn e Now Tv. Sportface vi terrà aggiornati con risultati, classifiche e tanto altro ancora.