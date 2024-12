Letizia Paternoster è stata vittima di un brutto incidente in allenamento, durante il camp invernale della Liv AlUla Jayco. Una caduta in discesa che le ha provocato tagli e lividi, in particolare sul volto e sul collo. Ed è stata la stessa ciclista trentina classe ’99 ad aggiornare i fan sulle sue condizioni tramite un messaggio sui social in cui ha raccontato la sua disavventura. “Mi dispiace dire che dovrò lasciare il training camp in Spagna prima del previsto dopo aver subito una brutta caduta in discesa. Torno a casa in Italia per altri controlli e accertamenti. È dura da accettare, ma so che dopo la pioggia arriva il sole. Ora, mi prenderò del tempo per riprendermi, ma tornerò presto e più forte. Vi terrò aggiornati”, scrive Paternoster sul suo profilo Instagram commentando una sua foto con un vistoso taglio sul mento.

La carriera di Paternoster

Figlia di madre italiana e padre italo australiano con il doppio passaporto, l’azzurra Insieme a Elisa Balsamo, Chiara Consonni e Martina Stefani ha realizzato due nuovi record del mondo nell’inseguimento a squadre Juniores durante gli Europei su pista nel 2016 (4’31″022 nelle qualificazioni e 4’29″234 in finale). Sempre agli Europei su pista, ma nel 2017, ha fatto segnare il record del mondo dell’inseguimento individuale Juniores con 2’20″927. Ai campionati del mondo su pista 2017, insieme a Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini, ha migliorato ulteriormente il record del mondo nell’inseguimento a squadre Juniores con 4’23″229 nelle qualificazioni e 4’21″554 in finale. Ai campionati europei su pista conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre e la medaglia di bronzo nella prova dell’omnium. La prima medaglia d’oro arriva ai Mondiali su pista del 2021 a Roubaix nella corsa a eliminazione élite.

I tempi di recupero

Ora bisognerà verificare l’entità dell’eventuale infortunio e i tempi di recupero per poter ricominciare la preparazione in vista della prossima stagione. La classe 1999 ha grandi ambizioni soprattutto nelle gare su pista, ma proverà a togliersi delle soddisfazioni importanti anche su strada con i colori della Liv AlUla Jayco. L’ex campionessa del mondo dell’eliminazione ha annunciato che farà quindi subito rientro in Italia per sottoporsi ad alcuni controlli, con la speranza che questi non evidenzino problemi più gravi che possano impedirle di iniziare regolarmente la nuova stagione.