Canottaggio, Mondiali Belgrado 2023: Rambaldi e Sartori in semifinale nel doppio, Guerra fuori ai quarti

Prosegue il Mondiale di canottaggio a Belgrado con la quarta giornata di eliminatorie. Italia impegnata in cinque quarti di finale. I primi tre accedono alla semifinale e gli altri disputeranno le semifinali C/D per i piazzamenti.

Nel singolo maschile Davide Mumolo, Fiamme Oro, accede alle semifinali chiudendo al terzo posto nella rispettiva gara, 7.19.78 dietro a Lituania e Danimarca. Le altre qualificate sono Grecia, Serbia, Bulgaria, Germania, Nuova Zelanda, Giappone, Olanda, Atleti Neutrali e Croazia. Nel singolo pesi leggeri maschile grande prova di Niels Alexander che vince la propria batteria in 7.37.74 battendo Francia e Usa. In semifinale ci saranno anche Algeria, Giappone, Iraq, Svizzera, Austria, Sudafrica, Polonia, Ungheria, e Spagna. Nel doppio pesi leggeri maschile la coppia italiana formata da Stefano Oppo e Gabriel Soares è seconda nel quarto di finale con Irlanda, prima in 6.46.53, e Belgio, in 6.52.82. 6.49.83 per gli azzurri che saranno in semifinale con Spagna, Repubblica Ceca, Cina, Norvegia, Germania, Nuova Zelanda, Svizzera, Polonia e Messico. Nel due senza maschile Davide Comini e Giovanni Codato sono terzi dietro Irlanda e Svizzera. 7.13.74 per la coppia italiana, che in semifinale troverà anche Spagna, Usa, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Sudafrica e Australia. Bene anche il doppio maschile con Luca Rambaldi e Matteo Sartori che vengono battuti dalla Spagna nel testa a testa per vincere la quarta batteria. 6.42.05 per gli azzurri che vanno in semifinale con Norvegia, Romania, Nuova Zelanda, Moldavia, Olanda, Irlanda, Germania, Croazia, Cina e Francia.

Niente da fare per Clara Guerra, che nel singolo femminile chiude all’ottavo posto in 8.16.15 nella quarta batteria vinta dall’Olanda in 7.53.39