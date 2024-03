Canottaggio, Memorial “Paolo d’Aloja”: 24 medaglie per l’Italia nelle finali dell’ultima giornata

A Piediluco, dove si è concluso il Memorial ‘Paolo d’Aloja’, è tempo di bilanci. E per l’Italremo la giornata conclusiva porta in dote altre 24 medaglie – otto ori e altrettanti argenti e bronzi – che vanno ad aggiungersi al bottino di ieri. Nel singolo Pesi Leggeri femminile, l’azzurra Under 23 Matilde Barison (SC Varese) si aggiudica l’argento dietro alla Tunisia, con la Repubblica Ceca che va a completare il podio. Nella stessa specialità, ma al maschile, è Matteo Tonelli, in gara con i colori societari del CUS Torino, a far festa davanti al Belgio (argento) e all’altro azzurro Patrick Rocek (SC Lario). Nel quattro senza Senior femminile, dietro all’Olanda che si aggiudica l’oro, arrivano i due equipaggi azzurri Under 23 di Sofia Anastasia Ascalone (RCC Tevere Remo), Chiara Benvenuti (SC Palermo), Francesca Rubeo e Lucrezia Monaci (CC Aniene) medaglia d’argento, e quello di Anna Scolaro (AC Flora), Anita Rosa Boldrino (SC Caprera), Alice Dorci e Clara Massaria (CUS Torino), bronzo.

Dominio italiano nella finale del due senza Senior maschile. Merito di Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro), che tagliano il traguardo con largo margine su Repubblica Ceca e Svezia. Nel doppio Senior femminile la Grecia si impone su tutti gli equipaggi avversari, ma per l’argento a spuntarla sono le azzurre Clara Guerra (Fiamme Gialle) e Stefania Gobbi (Carabinieri) davanti alla Repubblica Ceca. Al maschile vince la Serbia, mentre Matteo Sartori e Luca Rambaldi (Fiamme Gialle) guadagnano l’argento davanti alla Svezia. Nel quattro di coppia femminile, la Romania conquista l’oro, con l’argento all’Olanda davanti alle azzurre Kiri English-Hawke (Fiamme Oro), Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle) e Ilaria Corazza (SC Timavo), bronzo. Nel quattro senza Senior maschile vince nuovamente l’Italia, grazie a Nicholas Kohl (Gavirate), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Matteo Lodo (Fiamme Gialle) e Giovanni Abagnale (Marina Militare), capaci di precedere le formazioni di Sudafrica e Romania.

Per quanto riguarda l’ammiraglia femminile, arriva la vittoria delle azzurre Veronica Bumbaca (Fiamme Oro), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle), Silvia Terrazzi (SC Arno), Alice Codato (Gavirate), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Gnatta (Fiamme Gialle), Linda De Filippis (Gavirate) e Giorgia Pelacchi (SC Lario), timonate da Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) davanti alla Romania, mentre il bronzo va all’Italia Under 23 di Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo), Sofia Secoli (CC Saturnia), Anna Rossi (SC Caprera), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Eleonora Nichifor (SC Cerea), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Aurora Spirito (Gavirate) e Irene Gattiglia (SC Cerea), con al timone Ilaria Colombo (Gavirate).

Buone indicazioni per l’Italia del quadruplo maschile. A vincere sono Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza (Fiamme Gialle) e Nicolò Carucci (Fiamme Oro), che si confermano davanti agli Under 23 Edoardo Rocchi (Gavirate), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Marco Selva (SC Cernobbio) e Andrea Pazzagli (Gavirate) ai quali va l’argento, mentre il bronzo è per la Repubblica Ceca. Podio tutto azzurro quello del doppio leggero femminile con la vittoria in chiusura della coppia Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) e Stefania Buttignon (Fiamme Oro) davanti alle campionesse olimpiche di Tokyo della specialità Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle), mentre il bronzo va alle Under 23 Elena Sali (SC Bissolati) ed Elisa Grisoni (SC Lario). Un’altra conferma nel doppio pielle arriva al maschile, con gli azzurri Gabriel Soares (Marina Militare) e Stefano Oppo (Carabinieri), che precedono la Grecia e gli azzurri Giovanni Borgonovo (Gavirate) e Niels Alexander Torre (Carabinieri). Tripletta italiana nel singolo Senior maschile: Davide Mumolo (Fiamme Oro) trionfa, mentre l’argento va a Gennaro Di Mauro (CC Aniene). L’Under 23 Marco Prati (Fiamme Gialle) completa il podio nel gradino più basso.

Infine, nell’otto maschile, è l’equipaggio titolare di Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle), Matteo Della Valle (Fiamme Oro) e al timone Alessandra Faella (CUS Torino) a vincere la medaglia d’oro. Alle loro spalle Alfonso Scalzone, Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle), Davide Verità (Marina Militare), Giovanni Codato (Fiamme Oro), Nicholas Kohl, Riccardo Peretti (Gavirate) e Nunzio Di Colandrea (Marina Militare), con al timone Enrico D’Aniello (Fiamme Oro). All’ammiraglia Under 23 va poi il bronzo, con Alessandro Gardino, Emilio Pappalettera (SC Armida), Edoardo Caramaschi (Gavirate), Andre Licatalosi, Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Francesco Pallozzi (CC Aniene), Alberto Ciavarro (SC Caprera), Alessandro Timpanaro (Gavirate) e Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) al timone.