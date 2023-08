Mondiali Canoa velocità 2023: sei equipaggi azzurri a caccia dei pass per Parigi

Si sono aperti oggi in Germania i Mondiali 2023 di canoa velocità e l’Italia ha già conquistato importanti risultati. Sono infatti sei gli equipaggi tricolore ad aver raggiunto la semifinale a caccia dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di Parigi 2024. Nel K4 500, Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio) ed Andrea Domenico Di Libero (Fiamme Azzurre) si sono piazzati terzi nella prima serie e raggiungono la semifinale in ottava piazza. Nel C1 200 femminile, Olympia Della Giustina (Padova Canoe) ha raggiunto la penultima fase, come Nel K4 500 femminile Sara Daldoss, Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), Irene Bellan (Fiamme Oro) e Sara Vesentini (Canottieri Mincio). Nelle specialità non olimpiche, raggiungono la semifinale Mattia Alfonsi (Fiamme Oro), impegnato nella C1 200 maschile e Tommaso Freschi (Circolo Canottieri Aniene) del K1 500. Infine, nelle specialità paralimpiche, hanno strappato un pass per la semifinale del KL2 200 maschile Federico Mancarella (CC Bologna) e Christian Volpi (GS Paralimpico Difesa), mentre Kwadzo Klokpah (Can. Lecco) ha fatto lo stesso nel KL3 200.