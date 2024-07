Roma: ufficiale l’arrivo di Soulé

La Roma ha annunciato sul proprio sito l’ufficialità dell’arrivo di Matias Soulé. Questo il comunicato del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa a Matias Soulé. Argentino di Mar del Plata, classe 2003, il talento proveniente dalla Juventus andrà a rinforzare il parco dei giocatori offensivi. Mancino, di ruolo esterno, Soulé nell’ultimo campionato di Serie A ha realizzato 11 gol in 36 presenze. In generale, vanta già 51 partite nel massimo campionato italiano, contando anche l’esperienza in bianconero. Con la nazionale del suo paese, invece, ha preso parte al Mondiale Under 20 svolto proprio in Argentina nel 2023. In giallorosso indosserà il numero 18. Una maglia non banale, che nel 2000-01, annata del terzo scudetto, appartenne ad un altro argentino senza particolare bisogno di presentazioni, Gabriel Omar Batistuta. E fino al 2006 fu di Antonio Cassano, fantasista imprevedibile con capacità balistica e di dribbling“. Soulé arriva in cambio di 25,6 milioni di euro, pagabili in quattro anni, e bonus fino a un massimo di 4 milioni di euro.

Paulo Dybala ha già dato il suo benvenuto al giovane connazionale appena arrivato. La Joya ha pubblicato sul proprio profilo social, salutando l’approdo in giallorosso dell’ex Frosinone: “Benvenuto fratello“, il messaggio allegato alla foto che li ritrae sorridenti e abbracciati, pronti a iniziare una nuova stagione e a far sognare i tifosi della Roma.

Queste invece le prime parole di Soulé da nuovo giocatore della Roma ai canali ufficiali del club: “Sono veramente contento. Ringrazio la famiglia Friedkin, che ha fatto di tutto per portarmi. È un sogno per me essere qua. Mi hanno voluto, come anche io ho voluto essere qui. Quello che volevo di più era restare in Italia e venire alla Roma. L’entusiasmo dei tifosi? È stato bellissimo, non me l’aspettavo. Sapevo che c’era un po’ di gente, però non così. Non me lo sarei mai immaginato in vita mia“. Poi, sulla possibilità di essere allenato da Daniele De Rossi, l’argentino sottolinea: “Vedevo l’anno scorso la squadra come giocava, come l’ha cambiata da quando è arrivato. È stato veramente incredibile. Allenarmi con lui, che ha giocato anche in Argentina, che parla un po’ di argentino e capisce bene tutte le cose, mi servirà tanto“. Sulla presenza di Dybala, Soulé ha dichiarato: “Ogni giorno parlavamo di più e lui mi diceva: ‘Dai, ti aspetto qua. Ho il posto libero per te’“. Infine un pensiero sulle responsabilità di giocare in una grande piazza come Roma: “Se sono più apprezzato, mi piace di più. Dovrò dimostrarlo in campo, ripagare la fiducia, anche dei tifosi“.