Prestito con diritto oppure obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Il club rossonero è già al lavoro per la prossima stagione: le ultime

Leao e Theo Hernandez potrebbero non far parte del Milan del futuro. E per futuro intendiamo quello della prossima stagione, dopo questa che rischia di essere fallimentare per i rossoneri.

Rivoluzione Milan, tutti in discussione

La rivoluzione del Milan è cominciata a gennaio e sembra destinata a proseguire nel prossimo calciomercato estivo. Nessuno è sicuro della conferma, neanche Leao e Theo Hernandez, nel bene e nel male i giocatori più rappresentativi del club insieme a Mike Maignan.

Via libera alla cessione di Theo Hernandez: il sì al Como

La posizione più precaria è quella del terzino francese, considerato che vi è ancora una certa distanza per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

L’ex Real vuole uno stipendio ad altezza Leao, ovvero circa 7 milioni a stagione rispetto ai 4 attuali. Anche per questo il Milan è aperto alla cessione, come ha già dimostrato dicendo sì al Como nella finestra invernale. L’affare non si è chiuso solo perché Theo ha detto no.

Per Leao serve una proposta importante

Per il via libera del Milan alla partenza di Leao, invece, occorrerebbe una proposta importante che adesso non si intravede all’orizzonte. A meno che il portoghese non decida di aprire al trasferimento in Arabia Saudita, come non accaduto a gennaio quando ha rifiutato una ricca offerta.

A livello europeo, parlando di grandi club, non c’è la fila per l’ex Lille, nel cui contratto con il Milan è presente una clausola da circa 175 milioni pagabili in tre rate.

Joao Felix punto fermo? Dipende da Conceicao

Leao e Theo Hernandez in bilico, ma forse non quanto Sergio Conceicao. Il tecnico lusitano non ha fin qui fatto presa sulla squadra, anzi all’Interno dello spogliatoio più di qualche calciatore non vedrebbe di buon occhio i suoi metodi.

Circolano rumors anche su un rapporto non idilliaco con Ibrahimovic, anche se lo svedese ha smentito dopo la risicata vittoria col Verona.

In ogni caso Conceicao è appeso ai risultati, nella fattispecie alla qualificazione alla prossima Champions.

Qualora restasse, aumenterebbero pure le chance di permanenza a Milanello di Joao Felix, giocatore che ha voluto con forza a gennaio e che, casualità o meno, è rappresentato come lui dal potente agente Jorge Mendes.

Joao Felix e la permanenza al Milan: la nuova formula

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il Milan si sta già muovendo per la permanenza di Joao Felix. Col Chelsea non impossibile un’intesa per il rinnovo del prestito di un’altra stagione, con annesso diritto/obbligo di riscatto a 40 milioni esercitabile nel 2026.