Milan, è fatta per Terracciano: 4.5 milioni più bonus al Verona

E’ fatta per l’acquisto di Filippo Terracciano da parte del Milan. Il giovane e promettente difensore del Verona classe 2003 si trasferirà in rossonero e lo farà nel giro di poche ore, perché quest’oggi il Diavolo ha accelerato e ha trovato l’accordo con gli scaligeri per 4.5 milioni fissi più uno di bonus, in questo modo avvicinandosi sensibilmente alla richiesta dell’Hellas che partiva da 6 milioni. Pioli ha così un altro rinforzo per la difesa del presente e del futuro, battuta la concorrenza della Fiorentina, assicurandosi un giocatore in grado di giocare in diverse posizioni, soprattutto centrale ma anche terzino ed esterno di centrocampo, all’occorrenza persino mezzala.